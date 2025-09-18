Все разделы
В Великобритании задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 18 сентября 2025, 14:23
В Великобритании задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ
фото: getty images

Полиция Лондона заявила о задержании трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Их доставили в лондонский полицейский участок и задержали в соответствии с законом о национальной безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Сообщается, что двое мужчин и одна женщина были задержаны по подозрению в помощи российской разведке в Эссексе, в рамках антитеррористического расследования.

41-летний мужчина и 35-летняя женщина были задержаны в Грейсе по одному адресу, а 46-летний мужчина – по другому.

Полицейские провели обыск по двум адресам в Эссексе. В итоге все трое подозреваемых были освобождены под залог с определенными условиями.

"В ходе нашей недавней работы по вопросам национальной безопасности мы наблюдаем рост количества лиц, которых мы бы назвали "прокси", вербуемых иностранными спецслужбами", – сказал Доминик Мерфи, руководитель антитеррористического подразделения лондонской полиции.

Что предшествовало:

