В Великобритании задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Полиция Лондона заявила о задержании трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Их доставили в лондонский полицейский участок и задержали в соответствии с законом о национальной безопасности.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News
Детали: Сообщается, что двое мужчин и одна женщина были задержаны по подозрению в помощи российской разведке в Эссексе, в рамках антитеррористического расследования.
41-летний мужчина и 35-летняя женщина были задержаны в Грейсе по одному адресу, а 46-летний мужчина – по другому.
Полицейские провели обыск по двум адресам в Эссексе. В итоге все трое подозреваемых были освобождены под залог с определенными условиями.
"В ходе нашей недавней работы по вопросам национальной безопасности мы наблюдаем рост количества лиц, которых мы бы назвали "прокси", вербуемых иностранными спецслужбами", – сказал Доминик Мерфи, руководитель антитеррористического подразделения лондонской полиции.
Что предшествовало:
- В августе 63-летнюю эстонско-российскую гражданку Эрну Моисееву, которая сотрудничала с Федеральной службой безопасности России, приговорили к трем годам тюремного заключения за разведывательную деятельность и нарушение санкций.
- А в марте Генеральная прокуратура Литвы передала в суд дело, по которому двое граждан стран обвиняются в шпионаже в пользу Беларуси.