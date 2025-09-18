ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України після того, як комісія отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія.

Джерело: ЦВК у Facebook

Дослівно: "ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах".

Деталі: У 2019 році Парубій був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Європейська Солідарність" за номером 2 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Тетяна Чорновол була включена до виборчого списку "Європейської солідарності" під № 27.

Що було раніше: У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.