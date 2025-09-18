Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 вересня 2025, 16:11
ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою
Тетяна Чорновол, фото: facebook

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України після того, як комісія отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія.

Джерело: ЦВК у Facebook

Дослівно: "ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах".

Реклама:
 

Деталі: У 2019 році Парубій був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Європейська Солідарність" за номером 2 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Тетяна Чорновол була включена до виборчого списку "Європейської солідарності" під № 27.

Що було раніше: У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах
Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі
відеоПід Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні
ОновленоПрезидент призначить Решетилову військовим омбудсманом
У НАТО назвали вторгнення МіГів в Естонію "безрозсудною поведінкою" Росії
Три російські МіГи на кілька хвилин вторглися в Естонію
Усі новини...
Останні новини
03:30
У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи – ЗМІ
03:08
відеоДрони атакували НПЗ у російському Саратові – соцмережі
02:32
Португалія заявила, що визнає Палестину в неділю
02:04
Трамп сподівається на співпрацю з лідером Китаю для припинення війни Росії проти України
01:36
Сенат затвердив ексрадника Трампа з нацбезпеки, відомим за "Signal-гейтом", послом в ООН
01:02
У Росії заявили, що їхні МіГи "не порушували" повітряний простір Естонії
00:42
Трамп про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається"
00:24
Радбез ООН відновив "ядерні" санкції проти Ірану
23:54
Новини економіки 19 вересня: Україна частково відкриває експорт зброї, у РФ зростає дефіцит пального
23:47
Подружжя загинуло через російську атаку на Гуляйполе в Запорізькій області
Усі новини...
Реклама:
Реклама: