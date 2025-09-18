Все разделы
ЦИК признала Татьяну Чорновол избранным народным депутатом

Станислав ПогориловЧетверг, 18 сентября 2025, 16:11
ЦИК признала Татьяну Чорновол избранным народным депутатом
Татяьна Чорновол, фото: Facebook

Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Чорновол избранным народным депутатом Украины после того, как комиссия получила от аппарата Верховной Рады документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Андрея Парубия.

Источник: ЦИК в Facebook

Дословно: "ЦИК рассмотрела документ и признала Татьяну Чорновол, следующую по очереди кандидатку, включенную в избирательный список партии "Европейская солидарность" под № 27, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах".

Детали: В 2019 году Парубий был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Европейская Солидарность" под номером 2 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции. Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Татьяна Черновол была включена в избирательный список "Европейской солидарности" под № 27.

Что предшествовало: Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

