Зеленський розповів про новий контрнаступ

Євген КізіловЧетвер, 18 вересня 2025, 16:19
Зеленський розповів про новий контрнаступ
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський каже, що "цими тижнями" українська армія проводить успішну контрнаступальну операцію на Донецькому напрямку.

Джерело: Зеленський на відео в соцмережах

Пряма мова: "Цими тижнями ми здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій. Хлопці молодці. На Донецькому напрямку, в районі Покровська, Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат".

Деталі: За словами президента, Сили оборони позбавляють окупантів можливості здійснювати на цьому напрямку повноцінну наступальну операцію, яку вони довго планували.

Зеленський розповів, що від початку цього контрнаступу наші війська уже звільнили 160 кв. км української землі, сім населених пунктів, ще 170 кв. км і дев'ять населених пунктів "очищені від окупанта".

Крім того, каже він, Україна суттєво поповнила свій обмінний фонд – вже є майже сотня російських полонених і "будуть ще".

Глава держави додав, що втрати росіян тільки в районі Покровська цими тижнями склали понад 2 500 осіб, з них понад 1 300 було вбито.

контрнаступросійсько-українська війнаЗеленський
