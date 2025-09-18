Все разделы
Зеленский рассказал о новом контрнаступлении

Евгений КизиловЧетверг, 18 сентября 2025, 16:19
Зеленский рассказал о новом контрнаступлении
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский говорит, что "в эти недели" украинская армия проводит успешную контрнаступательную операцию на Донецком направлении.

Источник: Зеленский на видео в соцсетях

Прямая речь: "В эти недели мы проводим одну из наших контрнаступательных операций. Ребята молодцы. На Донецком направлении, в районе Покровска, Доброполья. Жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери".

Детали: По словам президента, Силы обороны лишают оккупантов возможности осуществлять на этом направлении полноценную наступательную операцию, которую они долго планировали.

Зеленский рассказал, что с начала этого контрнаступления наши войска уже освободили 160 кв. км украинской земли, семь населенных пунктов, еще 170 кв. км и девять населенных пунктов "очищены от оккупанта".

Кроме того, говорит он, Украина существенно пополнила свой обменный фонд – уже есть почти сотня российских пленных и "будут еще".

Глава государства добавил, что потери россиян только в районе Покровска за эти недели составили более 2 500 человек, из них более 1 300 были убиты.

контрнаступлениероссийско-украинская войнаЗеленский
