Єврокомісія оголосить 19-й пакет санкцій проти Росії 19 вересня – ЄП

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцЧетвер, 18 вересня 2025, 17:10
Єврокомісія оголосить 19-й пакет санкцій проти Росії 19 вересня – ЄП
люстративне фото: Getty Images

Європейська комісія планує у п’ятницю, 19 вересня, презентувати дев’ятнадцятий пакет санкцій проти РФ.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на двох європейських дипломатів у Брюсселі, які погодилися говорити на умовах анонімності

Деталі: 19 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може бути переданий на затвердження у Раду ЄС вже 19 вересня.

"Наскільки мені відомо, 19-й пакет буде переданий Комісією у Раду ЄС завтра, у п’ятницю", – повідомив "ЄвроПравді" один з дипломатів.

Інший додав, що наразі йому невідомо, чи буде публічна презентація санкційного пакета, чи спочатку пропозицію Єврокомісії обговорять держави-члени.

Відповідаючи на питання журналістів у Брюсселі 18 вересня, речники Єврокомісії відмовилися анонсувати конкретну дату готовності нового пакета санкцій, але підтвердили, що він буде представлений незабаром.

"Ми очікуємо презентувати 19-й пакет санкцій скоро", – повідомив заступник головної речниці ЄК Олоф Гілл. 

Він не надав інших деталей щодо змісту нового пакета.

