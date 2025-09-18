Все разделы
Еврокомиссия объявит 19-й пакет санкций против России 19 сентября – ЕП

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцЧетверг, 18 сентября 2025, 17:10
Еврокомиссия объявит 19-й пакет санкций против России 19 сентября – ЕП
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейская комиссия планирует в пятницу, 19 сентября, презентовать девятнадцатый пакет санкций против РФ.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на двух европейских дипломатов в Брюсселе, которые согласились говорить на условиях анонимности

Детали: 19-й пакет санкций Евросоюза против России может быть передан на утверждение в Совет ЕС уже 19 сентября.

"Насколько мне известно, 19-й пакет будет передан Комиссией в Совет ЕС завтра, в пятницу", – сообщил "ЕвроПравде" один из дипломатов.

Другой добавил, что пока ему неизвестно, будет ли публичная презентация санкционного пакета или сначала предложение Еврокомиссии обсудят государства-члены.

Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе 18 сентября, представители Еврокомиссии отказались анонсировать конкретную дату готовности нового пакета санкций, но подтвердили, что он будет представлен в ближайшее время.

"Мы ожидаем презентовать 19-й пакет санкций скоро", – сообщил заместитель главного представителя Олоф Гилл.

Он не предоставил других деталей о содержании нового пакета.

Напомним:

санкцииЕСРосcия
