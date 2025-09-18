Усі розділи
Посли ЄС позачергово зберуться у Брюсселі 19 вересня заради 19-го пакета санкцій проти РФ

Тетяна Висоцька, Тетяна ОлійникЧетвер, 18 вересня 2025, 21:25
Фото - getty images

У Брюсселі 19 вересня пройде засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper), на якому послам 27 держав Європейського Союзу представлять новий, 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Джерело: про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС

Деталі: "Я підтверджую, що на завтра скликане позачергове засідання Coreper", – повідомив "ЄвроПравді" один з дипломатів.

Він уточнив, що засідання розпочнеться о 13:30 за київським часом.

Інші дипломатичні співрозмовники повідомили, що головною темою позачергового засідання послів ЄС у Брюсселі стане презентація Європейською комісією проєкту нового, 19-го пакета санкцій проти Росії.

Джерела "Європейської правди" ще раніше повідомляли, що Європейська комісія планує презентувати 19-й пакет санкцій проти Росії у п’ятницю, 19 вересня.

Раніше співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали – і робота може бути завершена наприкінці поточного тижня.

Також ЗМІ писали, що Євросоюз відклав офіційне представлення 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як американський президент зажадав від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.

Своєю чергою, в Офісі президента України поділились очікуваннями від 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

ЄСсанкції
