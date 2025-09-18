Все разделы
Послы ЕС внеочередно соберутся в Брюсселе 19 сентября ради 19-го пакета санкций против РФ

Татьяна Высоцкая, Татьяна ОлейникЧетверг, 18 сентября 2025, 21:25
Послы ЕС внеочередно соберутся в Брюсселе 19 сентября ради 19-го пакета санкций против РФ
Фото - getty images

В Брюсселе 19 сентября пройдет заседание Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), на котором послам 27 государств Европейского Союза представят новый, 19-й пакет санкций ЕС против России.

Источник: об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС

Детали: "Я подтверждаю, что на завтра созвано внеочередное заседание Coreper", – сообщил "ЕвроПравде" один из дипломатов.

Он уточнил, что заседание начнётся в 13:30 по киевскому времени.

Другие дипломатические собеседники сообщили, что главной темой внеочередного заседания послов ЕС в Брюсселе станет презентация Европейской комиссией проекта нового, 19-го пакета санкций против России.

Источники "Европейской правды" ранее сообщали, что Европейская комиссия планирует презентовать новый, 19-й пакет санкций против России в пятницу, 19 сентября.

Ранее собеседники "ЕвроПравды" сообщили, что презентацию 19-го пакета санкций ЕС против РФ отложили. По данным источников, работа может быть завершена в конце недели.

Также СМИ писали, что Евросоюз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как американский президент потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.

В свою очередь, в Офисе президента Украины поделились ожиданиями от 19-го пакета санкций ЕС против России.

ЕСсанкции
