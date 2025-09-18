Генштаб: На фронті відбулось 172 бойових зіткнення від початку доби

Від початку доби 18 вересня на фронті нарахували 172 бойових зіткнення, з них 61 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Російські війська завдали 52 авіаційних ударів, скинувши 95 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 1566 дронів-камікадзе та здійснили 3476 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 10 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Одрадне.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки, Зарічне.

Дев’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Серебрянки та атакували в бік Ямполя, Виїмки.

На Краматорському напрямку противник два рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку 15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка та в бік Плещіївки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 61 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії.

На Покровському напрямку наші підрозділи завдають окупантам значних втрат і своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції.

На Новопавлівському напрямку агресор 21 раз намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.