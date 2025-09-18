Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронте произошло 172 боевых столкновения с начала суток

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 сентября 2025, 23:07
Генштаб: На фронте произошло 172 боевых столкновения с начала суток
Фото - 23 омб

С начала суток 18 сентября на фронте насчитали 172 боевых столкновения, из них 61 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские войска нанесли 52 авиационных удара, сбросив 95 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 1566 дронов-камикадзе и осуществили 3476 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Реклама:

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 10 штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора и Одрадное.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону Купянска, Новоосинового, Киндрашевки и в направлении Боровой.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шийковка, Шандриголове, Ставки, Заречное.

Девять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки и атаковали в сторону Ямполя, Выемки.

На Краматорском направлении противник дважды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка и в сторону Плещеевки, Русиного Яра.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 61 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономичное, Лесовка, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Червоного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филии.

На Покровском направлении наши подразделения наносят оккупантам значительные потери и своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции.

На Новопавловском направлении агрессор 21 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сычнево, Воскресенка, Поддубное, Малиевка, Комышуваха, Терновое, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Искры, Березового.

На Ореховском направлении враг пять раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Беспилотники СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции в России
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Генштаб
Генштаб: В среду на фронте было 184 боя, больше всего – под Покровском
Генштаб: Оккупанты 43 раза пытались продвинуться на Покровском направлении
На фронте 183 столкновения с врагом, из них 60 на Покровском направлении – Генштаб
Последние новости
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
19:28
Румынские ультраправые победили бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время
19:03
В 2029 году астероид пролетит ближе к Земле, чем некоторые спутники: его будет видно невооруженным глазом
18:55
В Польше нашли обломки еще одного российского БПЛА
18:45
Ночная атака на Днепр: число пострадавших возросло до 36
18:44
В Германии расследуют появление "заблудившегося грибника" на полигоне Бундесвера
18:25
История пса Миши из метро: после жалоб в соцсетях полиция проверила условия содержания собаки
18:16
ФехтованиеВлада Харькова выиграла золотую медаль чемпионата мира среди военнослужащих
18:11
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: