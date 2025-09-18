Генштаб: На фронте произошло 172 боевых столкновения с начала суток

С начала суток 18 сентября на фронте насчитали 172 боевых столкновения, из них 61 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские войска нанесли 52 авиационных удара, сбросив 95 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 1566 дронов-камикадзе и осуществили 3476 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Реклама:

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 10 штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора и Одрадное.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону Купянска, Новоосинового, Киндрашевки и в направлении Боровой.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шийковка, Шандриголове, Ставки, Заречное.

Девять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки и атаковали в сторону Ямполя, Выемки.

На Краматорском направлении противник дважды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка и в сторону Плещеевки, Русиного Яра.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 61 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономичное, Лесовка, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Червоного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филии.

На Покровском направлении наши подразделения наносят оккупантам значительные потери и своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции.

На Новопавловском направлении агрессор 21 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сычнево, Воскресенка, Поддубное, Малиевка, Комышуваха, Терновое, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Искры, Березового.

На Ореховском направлении враг пять раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.