У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони

У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників, в столиці працюють сили ППО.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги".

Деталі: Киян закликали прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.

Наразі на Чернігівщині, Києві та області лунає повітряна тривога через російські дрони.