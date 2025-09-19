У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
П'ятниця, 19 вересня 2025, 01:25
У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників, в столиці працюють сили ППО.
Джерело: КМВА
Дослівно: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.
Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги".
Деталі: Киян закликали прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.
Наразі на Чернігівщині, Києві та області лунає повітряна тривога через російські дрони.