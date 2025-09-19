Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 вересня 2025, 01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
фото - генштаб зсу

У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників, в столиці працюють сили ППО.

Джерело: КМВА 

Дослівно: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

Реклама:

Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги".

Деталі: Киян закликали прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.

Наразі на Чернігівщині, Києві та області лунає повітряна тривога через російські дрони.

КиївППОповітряна тривогабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
Київ
В Соломʼянському районі Києва вибух через дрон РФ
Вдавали з себе студентів: у Києві викрили схему незаконного вʼїзду іноземців до України
Вбивство на столичному фунікулері: перед ухваленням вироку підозрюваний "покаявся"
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: