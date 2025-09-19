В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны

В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников, в столице работают силы ПВО.

Источник: КМВА

Дословно: Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги".

Детали: Киевлян призывали идти к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги.

На Черниговщине, Киеве и области раздается воздушная тревога из-за российских дронов.