Кім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 вересня 2025, 03:42
Кім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
усі фото: KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у четвер 18 вересня провів випробування безпілотних дронів і наказав посилити їхні можливості за допомогою штучного інтелекту.

Джерело: державне інформаційне агентство КНДР KCNA, Reuters

Деталі: Повідомляється, що Кім залишився задоволений результатами випробувань північнокорейського тактичного безпілотного ударного літака "Кумсон" і безпілотного стратегічного розвідувального літака.

Він затвердив план подальшого посилення можливостей безпілотних літальних апаратів для КНДР.

У березні Кім провів випробування самогубних дронів з технологією штучного інтелекту.

 
 
 

Також у четвер Кім оглянув будівництво великої тепличної ферми в місті Сінуйджу, що на кордоні з Китаєм.

