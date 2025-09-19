Ким Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
Пятница, 19 сентября 2025, 03:42
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в четверг, 18 сентября, провел испытания беспилотных дронов и приказал усилить их возможности с помощью искусственного интеллекта.
Источник: государственное информационное агентство КНДР KCNA, Reuters
Детали: Сообщается, что Ким остался доволен результатами испытаний северокорейского тактического беспилотного ударного самолета "Кумсон" и беспилотного стратегического разведывательного самолета.
Он утвердил план дальнейшего усиления возможностей беспилотных летательных аппаратов для КНДР.
В марте Ким провел испытания самоубийственных дронов с технологией искусственного интеллекта.
Также в четверг Ким осмотрел строительство большой тепличной фермы в городе Синуйджу, что на границе с Китаем.