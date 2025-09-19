Усі розділи
Трамп відхилив зброю для Тайваню на $400 млн, бо хоче домовитися з Китаєм – WP

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 вересня 2025, 06:50
Трамп відхилив зброю для Тайваню на $400 млн, бо хоче домовитися з Китаєм – WP
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп відмовився схвалити пакет зброї на 400 мільйонів доларів для Тайваню, бо намагається домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Джерело: The Washington Post

Деталі: За словами п'яти осіб, обізнаних з цим питанням, Трамп відмовився затвердити військову допомогу Тайваню на суму понад 400 мільйонів доларів цього літа, оскільки він намагається домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з Сі Цзіньпіном.

Співрозмовники видання, які спілкувалися на умовах анонімності, заявили, що це рішення означає повний розворот у політиці США щодо Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

Двоє осіб, обізнаних з цим питанням, заявили, що пакет допомоги коштував понад 400 мільйонів доларів і був би "більш смертоносним", ніж попередня допомога Тайваню, включаючи боєприпаси та автономні дрони.

У своїй заяві представник Білого дому зазначив, що рішення щодо пакету допомоги ще не було остаточно ухвалено. Неофіційне посольство Тайваню у Вашингтоні відмовилося від коментарів.

За словами представників американських збройних сил і розвідки, Сі Цзіньпін доручив збройним силам Китаю бути готовими до захоплення Тайваню до 2027 року.

Конгрес надає адміністрації 1 мільярд доларів на рік для надання безпекової допомоги Тайваню, і ця сума обнуляється наприкінці фінансового року у вересні. Адміністрація Байдена затвердила пакет на суму 571 мільйон доларів незадовго до закінчення терміну повноважень.

Адміністрація Трампа вважає, що Тайвань, який має велику, процвітаючу економіку, повинен купувати власну зброю, подібно до країн Європи – цю думку поділяють деякі демократи в Конгресі.

Під час зустрічі представників оборонних відомств США і Тайваню минулого місяця сторони домовилися про масштабний пакет продажу зброї, повідомили чотири особи, обізнані з перемовинами.

Тайвань планує оплатити нову партію зброї, вартість якої може скласти мільярди доларів, шляхом ухвалення додаткового законопроєкту про видатки на оборону, який зараз обговорюється в законодавчому органі.

За словами цих джерел, пакет складатиметься майже виключно з "асиметричного" обладнання, такого як дрони, ракети та датчики для спостереження за узбережжям острова. Проте, поставка цього озброєння нового покоління може зайняти роки. Тайбей вже чекає на озброєння вартістю в мільярди доларів, включаючи винищувачі F-16 та протикорабельні ракети Harpoon.

Тайвань планує витратити 3,3% свого ВВП на оборону в наступному році, і прагне збільшити цю цифру.

Цього тижня адміністрація неофіційно поінформувала Конгрес про можливий продаж зброї Тайваню на суму 500 мільйонів доларів, за словами помічника конгресмена, який висловився на умовах анонімності. Він також відмовився уточнювати, яке саме обладнання буде придбано.

ТайваньТрампКитай
