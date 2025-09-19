Трамп отклонил поставку оружия для Тайваня на $400 млн, потому что хочет договориться с Китаем – WP

Президент США Дональд Трамп отказался одобрить пакет оружия на 400 миллионов долларов для Тайваня, поскольку пытается договориться о торговом соглашении и потенциальном саммите с китайским лидером Си Цзиньпином.

Источник: The Washington Post

Детали: По словам пяти человек, знакомых с этим вопросом, Трамп отказался утвердить военную помощь Тайваню на сумму более 400 миллионов долларов этим летом, поскольку он пытается договориться о торговом соглашении и потенциальном саммите с Си Цзиньпином.

Собеседники издания, которые общались на условиях анонимности, заявили, что это решение означает полный разворот в политике США в отношении Тайваня, который Китай считает своей территорией.

Два человека, знакомые с этим вопросом, заявили, что пакет помощи стоил более 400 миллионов долларов и был бы "более смертоносным", чем предыдущая помощь Тайваню, включая боеприпасы и автономные дроны.

В своем заявлении представитель Белого дома отметил, что решение по пакету помощи еще не было окончательно принято. Неофициальное посольство Тайваня в Вашингтоне отказалось от комментариев.

По словам представителей американских вооруженных сил и разведки, Си Цзиньпин поручил вооруженным силам Китая быть готовыми к захвату Тайваня к 2027 году.

Конгресс выделяет администрации 1 миллиард долларов в год для оказания помощи Тайваню в области безопасности, и эта сумма обнуляется в конце финансового года в сентябре. Администрация Байдена утвердила пакет на сумму 571 миллион долларов незадолго до истечения срока полномочий.

Администрация Трампа считает, что Тайвань, имеющий большую, процветающую экономику, должен покупать собственное оружие, подобно странам Европы – это мнение разделяют некоторые демократы в Конгрессе.

Во время встречи представителей оборонных ведомств США и Тайваня в прошлом месяце стороны договорились о масштабном пакете продажи оружия, сообщили четыре человека, знакомые с переговорами.

Тайвань планирует оплатить новую партию оружия, стоимость которой может составить миллиарды долларов, путем принятия дополнительного законопроекта о расходах на оборону, который сейчас обсуждается в законодательном органе.

По словам этих источников, пакет будет состоять почти исключительно из "асимметричного" оборудования, такого как дроны, ракеты и датчики для наблюдения за побережьем острова. Однако поставка этого вооружения нового поколения может занять годы. Тайбэй уже ожидает вооружение стоимостью в миллиарды долларов, включая истребители F-16 и противокорабельные ракеты Harpoon.

Тайвань планирует потратить 3,3% своего ВВП на оборону в следующем году и стремится увеличить эту цифру.

На этой неделе администрация неофициально проинформировала Конгресс о возможной продаже оружия Тайваню на сумму 500 миллионов долларов, по словам помощника конгрессмена, высказавшегося на условиях анонимности. Он также отказался уточнять, какое именно оборудование будет приобретено.