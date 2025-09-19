Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп отклонил поставку оружия для Тайваня на $400 млн, потому что хочет договориться с Китаем – WP

Алена МазуренкоПятница, 19 сентября 2025, 06:50
Трамп отклонил поставку оружия для Тайваня на $400 млн, потому что хочет договориться с Китаем – WP
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп отказался одобрить пакет оружия на 400 миллионов долларов для Тайваня, поскольку пытается договориться о торговом соглашении и потенциальном саммите с китайским лидером Си Цзиньпином.

Источник: The Washington Post

Детали: По словам пяти человек, знакомых с этим вопросом, Трамп отказался утвердить военную помощь Тайваню на сумму более 400 миллионов долларов этим летом, поскольку он пытается договориться о торговом соглашении и потенциальном саммите с Си Цзиньпином.

Реклама:

Собеседники издания, которые общались на условиях анонимности, заявили, что это решение означает полный разворот в политике США в отношении Тайваня, который Китай считает своей территорией.

Два человека, знакомые с этим вопросом, заявили, что пакет помощи стоил более 400 миллионов долларов и был бы "более смертоносным", чем предыдущая помощь Тайваню, включая боеприпасы и автономные дроны.

В своем заявлении представитель Белого дома отметил, что решение по пакету помощи еще не было окончательно принято. Неофициальное посольство Тайваня в Вашингтоне отказалось от комментариев.

РЕКЛАМА:

По словам представителей американских вооруженных сил и разведки, Си Цзиньпин поручил вооруженным силам Китая быть готовыми к захвату Тайваня к 2027 году.

Конгресс выделяет администрации 1 миллиард долларов в год для оказания помощи Тайваню в области безопасности, и эта сумма обнуляется в конце финансового года в сентябре. Администрация Байдена утвердила пакет на сумму 571 миллион долларов незадолго до истечения срока полномочий.

Администрация Трампа считает, что Тайвань, имеющий большую, процветающую экономику, должен покупать собственное оружие, подобно странам Европы – это мнение разделяют некоторые демократы в Конгрессе.

Во время встречи представителей оборонных ведомств США и Тайваня в прошлом месяце стороны договорились о масштабном пакете продажи оружия, сообщили четыре человека, знакомые с переговорами.

Тайвань планирует оплатить новую партию оружия, стоимость которой может составить миллиарды долларов, путем принятия дополнительного законопроекта о расходах на оборону, который сейчас обсуждается в законодательном органе.

По словам этих источников, пакет будет состоять почти исключительно из "асимметричного" оборудования, такого как дроны, ракеты и датчики для наблюдения за побережьем острова. Однако поставка этого вооружения нового поколения может занять годы. Тайбэй уже ожидает вооружение стоимостью в миллиарды долларов, включая истребители F-16 и противокорабельные ракеты Harpoon.

Тайвань планирует потратить 3,3% своего ВВП на оборону в следующем году и стремится увеличить эту цифру.

На этой неделе администрация неофициально проинформировала Конгресс о возможной продаже оружия Тайваню на сумму 500 миллионов долларов, по словам помощника конгрессмена, высказавшегося на условиях анонимности. Он также отказался уточнять, какое именно оборудование будет приобретено.

ТайваньТрампКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Тайвань
США запретили остановку президента Тайваня в Нью-Йорке из-за давления Китая – FT
Китайские хакеры усилили кибератаки на полупроводниковую отрасль Тайваня
Потенциальная битва за Тайвань: в Австралии говорят, что не планируют выделять войска для помощи США
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: