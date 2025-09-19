Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США погодили продаж комплексів Javelin на $780 мільйонів Польщі 

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 19 вересня 2025, 10:31
У США погодили продаж комплексів Javelin на $780 мільйонів Польщі 
фото: Getty Images

Держдепартамент США затвердив можливий продаж протитанкових ракетних систем Javelin та супутнього обладнання вартістю близько 780 мільйонів доларів Польщі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону

Деталі: Як зазначено, Агентство вже поінформувало Конгрес США про можливий продаж.

Реклама:

Згідно із заявою, Польща запросила у США 2506)ракет FGM-148F Javelin і 253 легких пускових установок Javelin. Загальна вартість становить 780 мільйонів доларів.

"Пропонована угода сприятиме реалізації зовнішньої політики та національної безпеки США, зміцнюючи безпеку союзника по НАТО, який є фактором політичної та економічної стабільності в Європі", – йдеться у заяві.

Пропонований продаж не матиме негативного впливу на боєготовність збройних сил США, додали в агентстві.

614РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • У травні США схвалили продаж уряду Естонії протитанкових ракетних комплексів Javelin і супутнього обладнання на суму близько 296 мільйонів доларів.
  • Крім того, у липні США оголосили про надання Польщі кредитних гарантій у розмірі 4 мільярди доларів, які будуть використані на переозброєння польських Збройних сил.

СШАПольщазброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
США
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
Україна отримала першу американську зброю за програмою PURL – ЗМІ
Данія проводить великі військові навчання в Гренландії без участі США
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: