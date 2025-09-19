У США погодили продаж комплексів Javelin на $780 мільйонів Польщі 

Держдепартамент США затвердив можливий продаж протитанкових ракетних систем Javelin та супутнього обладнання вартістю близько 780 мільйонів доларів Польщі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону

Деталі: Як зазначено, Агентство вже поінформувало Конгрес США про можливий продаж.

Згідно із заявою, Польща запросила у США 2506)ракет FGM-148F Javelin і 253 легких пускових установок Javelin. Загальна вартість становить 780 мільйонів доларів.

"Пропонована угода сприятиме реалізації зовнішньої політики та національної безпеки США, зміцнюючи безпеку союзника по НАТО, який є фактором політичної та економічної стабільності в Європі", – йдеться у заяві.

Пропонований продаж не матиме негативного впливу на боєготовність збройних сил США, додали в агентстві.

