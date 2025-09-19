Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США одобрили продажу комплексов Javelin на $780 миллионов Польше 

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 19 сентября 2025, 10:31
В США одобрили продажу комплексов Javelin на $780 миллионов Польше 
фото: Getty Images

Госдепартамент США утвердил возможную продажу противотанковых ракетных систем Javelin и сопутствующего оборудования стоимостью около 780 миллионов долларов Польше.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона

Детали: Как указано, Агентство уже проинформировало Конгресс США о возможной продаже.

Реклама:

Согласно заявлению, Польша запросила у США 2506) ракет FGM-148F Javelin и 253 легких пусковых установок Javelin. Общая стоимость составляет 780 миллионов долларов.

"Предлагаемая сделка будет способствовать реализации внешней политики и национальной безопасности США, укрепляя безопасность союзника по НАТО, который является фактором политической и экономической стабильности в Европе", – говорится в заявлении.

Предлагаемая продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США, добавили в агентстве.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • В мае США одобрили продажу правительству Эстонии противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на сумму около 296 миллионов долларов.
  • Кроме того, в июле США объявили о предоставлении Польше кредитных гарантий в размере 4 миллиарда долларов, которые будут использованы на перевооружение польских Вооруженных сил.

СШАПольшаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
США
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
Украина получила первое американское оружие по программе PURL – СМИ
Дания проводит крупные военные учения в Гренландии без участия США
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: