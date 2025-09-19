В США одобрили продажу комплексов Javelin на $780 миллионов Польше 

Госдепартамент США утвердил возможную продажу противотанковых ракетных систем Javelin и сопутствующего оборудования стоимостью около 780 миллионов долларов Польше.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона

Детали: Как указано, Агентство уже проинформировало Конгресс США о возможной продаже.

Согласно заявлению, Польша запросила у США 2506) ракет FGM-148F Javelin и 253 легких пусковых установок Javelin. Общая стоимость составляет 780 миллионов долларов.

"Предлагаемая сделка будет способствовать реализации внешней политики и национальной безопасности США, укрепляя безопасность союзника по НАТО, который является фактором политической и экономической стабильности в Европе", – говорится в заявлении.

Предлагаемая продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США, добавили в агентстве.

