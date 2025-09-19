В США одобрили продажу комплексов Javelin на $780 миллионов Польше
Госдепартамент США утвердил возможную продажу противотанковых ракетных систем Javelin и сопутствующего оборудования стоимостью около 780 миллионов долларов Польше.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона
Детали: Как указано, Агентство уже проинформировало Конгресс США о возможной продаже.
Согласно заявлению, Польша запросила у США 2506) ракет FGM-148F Javelin и 253 легких пусковых установок Javelin. Общая стоимость составляет 780 миллионов долларов.
"Предлагаемая сделка будет способствовать реализации внешней политики и национальной безопасности США, укрепляя безопасность союзника по НАТО, который является фактором политической и экономической стабильности в Европе", – говорится в заявлении.
Предлагаемая продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США, добавили в агентстве.
Напомним:
- В мае США одобрили продажу правительству Эстонии противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на сумму около 296 миллионов долларов.
- Кроме того, в июле США объявили о предоставлении Польше кредитных гарантий в размере 4 миллиарда долларов, которые будут использованы на перевооружение польских Вооруженных сил.