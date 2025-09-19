Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Побільшало українців, які хочуть виборів до завершення війни – КМІС

Євген КізіловП'ятниця, 19 вересня 2025, 11:42
Побільшало українців, які хочуть виборів до завершення війни – КМІС
фото: Getty Images

В Україні на 13 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто підтримує проведення виборів до остаточного завершення війни, але за умови припинення вогню і гарантій безпеки.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Згідно з опитуванням, з березня 2025 року спостерігається зростання частки тих, хто підтримує проведення виборів після припинення вогню з гарантіями безпеки – з 9% у березні 2025 року до 22% у вересні 2025 року.

Реклама:

У КМІС припускають, що це зростання може бути пов’язане з більш предметним обговоренням гарантій безпеки для України за останній час.

Разом з цим, як свідчать результати дослідження, більшість українців – 63% – продовжують вважати, що вибори мають відбутися вже після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. У травні 2025 року так вважали 71%, у березні 2025 року – 78%.

Водночас частка тих, хто виступає за вибори прямо зараз, навіть до припинення вогню, лишається стабільно невисокою – 12% (у травні 2025 року – 12%, у березні 2025 року – 10%).

614РЕКЛАМА:
 

Опитування проводилось упродовж 2-14 вересня методом телефонних інтерв’ю на всіх підконтрольних уряду України територіях. Було опитано 1023 громадяни України у віці 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 4,1%.

вибориопитуванняУкраїнаросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
Усі новини...
вибори
Санду заявила, що РФ націлилася на діаспору для впливу на вибори в Молдові
Партія прем’єра Норвегії перемогла на виборах
На виборах у Норвегії перемагає партія чинного прем’єра
Останні новини
00:48
Президент Чехії: НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії
23:47
"Гола пустеля": у Румунії майже повністю висохло велике озеро
23:40
Що можна побачити на виставці фотографа Олександра Глядєлова в Українському домі: огляд
23:05
На фронті відбулося 125 боїв, найбільше на Покровському і Торецькому напрямках – Генштаб
22:48
"Дайте йому тіло, що не підведе – решту він зробить сам": як 8-річний Ваня бореться з важкою хворобою
22:44
оновленоРФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі й по будинку
22:14
відеоЛевову частку ворожих ракет Х-101 у суботу збили винищувачі F16
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
Усі новини...
Реклама:
Реклама: