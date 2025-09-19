Побільшало українців, які хочуть виборів до завершення війни – КМІС

В Україні на 13 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто підтримує проведення виборів до остаточного завершення війни, але за умови припинення вогню і гарантій безпеки.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Згідно з опитуванням, з березня 2025 року спостерігається зростання частки тих, хто підтримує проведення виборів після припинення вогню з гарантіями безпеки – з 9% у березні 2025 року до 22% у вересні 2025 року.

Реклама:

У КМІС припускають, що це зростання може бути пов’язане з більш предметним обговоренням гарантій безпеки для України за останній час.

Разом з цим, як свідчать результати дослідження, більшість українців – 63% – продовжують вважати, що вибори мають відбутися вже після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. У травні 2025 року так вважали 71%, у березні 2025 року – 78%.

Водночас частка тих, хто виступає за вибори прямо зараз, навіть до припинення вогню, лишається стабільно невисокою – 12% (у травні 2025 року – 12%, у березні 2025 року – 10%).

614РЕКЛАМА:

Опитування проводилось упродовж 2-14 вересня методом телефонних інтерв’ю на всіх підконтрольних уряду України територіях. Було опитано 1023 громадяни України у віці 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 4,1%.