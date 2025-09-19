Увеличилось количество украинцев, которые хотят выборов до окончания войны – КМИС

В Украине на 13 процентных пунктов выросла доля тех, кто поддерживает проведение выборов до окончательного завершения войны, но при условии прекращения огня и гарантий безопасности.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: Согласно опросу, с марта 2025 года наблюдается рост доли тех, кто поддерживает проведение выборов после прекращения огня с гарантиями безопасности – с 9% в марте 2025 года до 22% в сентябре 2025 года.

В КМИС предполагают, что этот рост может быть связан с более предметным обсуждением гарантий безопасности для Украины за последнее время.

Вместе с тем, как свидетельствуют результаты исследования, большинство украинцев – 63% – продолжают считать, что выборы должны состояться уже после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. В мае 2025 года так считал 71%, в марте 2025 года – 78%.

В то же время доля тех, кто выступает за выборы прямо сейчас, даже до прекращения огня, остается стабильно невысокой – 12% (в мае 2025 года – 12%, в марте 2025 года – 10%).

Опрос проводился в течение 2-14 сентября методом телефонных интервью на всех подконтрольных правительству Украины территориях. Было опрошено 1023 гражданина Украины в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.