Білорусь помстилася Чехії за висилку дипломата

МЗС Білорусі 19 вересня наказало чеському дипломату покинути країну після того, як Чехія вислала білоруського представника.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву, передає "Європейська правда"

Деталі: Цього місяця Чехія і Польща вислали білоруських дипломатів за шпигунство. Польща також заарештувала ще одну особу, яку вона звинуватила у шпигунстві на користь Білорусі.

Реклама:

19 вересня Міністерство закордонних справ Білорусі заявило про те, що висилає чеського дипломата та наголосило, що це – "результат багаторічної упередженості чеської влади щодо Білорусі".

Також країна викликала на зустріч польського дипломата.

8 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що агентство внутрішньої безпеки його країни затримало білоруського агента. Після цього країна вислала білоруського дипломата.

614РЕКЛАМА:

Того ж дня чеське Міністерство закордонних справ оголосило про вислання співробітника посольства Білорусі через співпрацю з білоруською розвідкою.

Це сталось на тлі викриття спецслужбами Румунії, Угорщини та Чехії білоруської розвідувальної мережі, створеної в Європі.

Одним із членів цієї мережі був колишній заступник голови розвідки Молдови Александр Балан, затриманий румунськими правоохоронцями.