Беларусь отомстила Чехии за высылку дипломата

Уляна Кричковская, Евгений КизиловПятница, 19 сентября 2025, 12:14
Беларусь отомстила Чехии за высылку дипломата
фото: Getty Images

МИД Беларуси 19 сентября приказал чешскому дипломату покинуть страну после того, как Чехия выслала белорусского представителя.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление, передает "Европейская правда"

Детали: В этом месяце Чехия и Польша выслали белорусских дипломатов за шпионаж. Польша также арестовала еще одного человека, которого она обвинила в шпионаже в пользу Беларуси.

19 сентября Министерство иностранных дел Беларуси заявило о том, что высылает чешского дипломата, и подчеркнуло, что это – "результат многолетней предвзятости чешских властей в отношении Беларуси".

Также страна вызвала на встречу польского дипломата.

8 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что агентство внутренней безопасности его страны задержало белорусского агента. После этого страна выслала белорусского дипломата.

В тот же день чешское Министерство иностранных дел объявило о высылке сотрудника посольства Беларуси за сотрудничество с белорусской разведкой.

Это произошло на фоне разоблачения спецслужбами Румынии, Венгрии и Чехии белорусской разведывательной сети, созданной в Европе.

Одним из членов этой сети был бывший заместитель главы разведки Молдовы Александр Балан, задержанный румынскими правоохранителями.

БеларусьЧехиядипломатические отношения
