Бійці ГУР знищили російський тягач "Витязь" під час нічної висадки на Тендрівській косі
Військові Головного управління розвідки Міноборони України в ніч проти 19 вересня здійснили висадку на Тендрівській косі біля Херсонської області та знищили багатоцільовий тягач окупантів ДТ-10 "Витязь".
Джерело: ГУР МО
Деталі: Повідомляється, що рейд провели бійці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР. Спецпризначенці встановили на косі мінні загородження, у які потрапив російський гусеничний тягач.
За даними ГУР, цю техніку ворог використовував для перевезення особового складу, зброї та провізії на свої позиції.
Дослівно: "У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 "Витязь", який московити використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції, – гусеничного русского "вітязя" знищено".