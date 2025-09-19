Усі розділи
Бійці ГУР знищили російський тягач "Витязь" під час нічної висадки на Тендрівській косі

Анастасія ПроцП'ятниця, 19 вересня 2025, 12:38
Бійці ГУР знищили російський тягач Витязь під час нічної висадки на Тендрівській косі
Військові Головного управління розвідки Міноборони України в ніч проти 19 вересня здійснили висадку на Тендрівській косі біля Херсонської області та знищили багатоцільовий тягач окупантів ДТ-10 "Витязь".

Джерело: ГУР МО

Деталі: Повідомляється, що рейд провели бійці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР. Спецпризначенці встановили на косі мінні загородження, у які потрапив російський гусеничний тягач.

За даними ГУР, цю техніку ворог використовував для перевезення особового складу, зброї та провізії на свої позиції. 

Дослівно: "У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 "Витязь", який московити використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції, – гусеничного русского "вітязя" знищено".

розвідказброяросійсько-українська війна
