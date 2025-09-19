Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бойцы ГУР уничтожили российский тягач "Витязь" во время ночной высадки на Тендровской косе

Анастасия ПроцПятница, 19 сентября 2025, 12:38
Бойцы ГУР уничтожили российский тягач Витязь во время ночной высадки на Тендровской косе
скрин с видео

Военные Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 19 сентября осуществили высадку на Тендровской косе Херсонщины и уничтожили многоцелевой тягач оккупантов ДТ-10 "Витязь".

Источник: ГУР МО

Детали: Сообщается, что рейд провели бойцы центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР. Спецназовцы установили на косе минные заграждения, в которые попал российский гусеничный тягач.

Реклама:

По данным ГУР, эту технику враг использовал для перевозки личного состава, оружия и провизии на свои позиции. 

Дословно: "В ловушку спецназа военной разведки Украины попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 "Витязь", который московиты использовали для доставки личного состава, оружия и провизии на вражеские позиции, – гусеничный русский "Витязь" уничтожен".

разведкаоружиероссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
разведка
Разведка Британии MI6 запускает в даркнете платформу для вербовки агентов
Дроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: