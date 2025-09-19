Бойцы ГУР уничтожили российский тягач "Витязь" во время ночной высадки на Тендровской косе

Военные Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 19 сентября осуществили высадку на Тендровской косе Херсонщины и уничтожили многоцелевой тягач оккупантов ДТ-10 "Витязь".

Источник: ГУР МО

Детали: Сообщается, что рейд провели бойцы центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР. Спецназовцы установили на косе минные заграждения, в которые попал российский гусеничный тягач.

По данным ГУР, эту технику враг использовал для перевозки личного состава, оружия и провизии на свои позиции.

Дословно: "В ловушку спецназа военной разведки Украины попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 "Витязь", который московиты использовали для доставки личного состава, оружия и провизии на вражеские позиции, – гусеничный русский "Витязь" уничтожен".