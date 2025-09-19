Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На вихідних буде тепло і переважно без дощів

Ірина БалачукП'ятниця, 19 вересня 2025, 12:47
На вихідних буде тепло і переважно без дощів
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні очікується приємна осіння погода – переважно без опадів і до 29° тепла.  

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "20-22 вересня переважатиме погода без опадів, лише вдень 20 вересня у східних областях невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с.

Реклама:

Температура вночі 8-15°; вдень 20 вересня 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 27°, 21-22 вересня в Україні 22-29°".

Деталі: У столиці найближчими днями без опадів, вночі 11-13°, вдень у суботу 20-22°, в неділю до +26°, а в понеділок до +28°, вітер північно-західний, 5-12 м/с.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
"Талібан" відповів Трампу щодо авіабази: Угода навіть щодо сантиметра землі неможлива
Усі новини...
погода
Сніг у вересні? В Укргідрометцентрі пояснили, яким прогнозам погоди слід довіряти
В Україну повертається вересневе тепло: у суботу до +25°
Сильний дощі та вітер накриють південь і центр України 18 вересня
Останні новини
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
23:50
У нього велике майбутнє: Усик назвав перспективного українського боксера
23:47
Макрон не хвилюється через неучасть США в операції на східному флангу НАТО
23:28
У Криму заявили про атаку на санаторій "Форос", там могли бути "важливі гості"
23:04
Головна опозиційна партія Туреччини переобрала лідера
22:58
Шпигуни, спецагенти й розвідники: про що новий роман Андрія Любки "Вечір у Стамбулі"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: