На вихідних буде тепло і переважно без дощів

Найближчими днями в Україні очікується приємна осіння погода – переважно без опадів і до 29° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "20-22 вересня переважатиме погода без опадів, лише вдень 20 вересня у східних областях невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 8-15°; вдень 20 вересня 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 27°, 21-22 вересня в Україні 22-29°".

Деталі: У столиці найближчими днями без опадів, вночі 11-13°, вдень у суботу 20-22°, в неділю до +26°, а в понеділок до +28°, вітер північно-західний, 5-12 м/с.