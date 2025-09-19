На выходных будет тепло и преимущественно без дождей

В ближайшие дни в Украине ожидается приятная осенняя погода – преимущественно без осадков и до 29° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "20-22 сентября будет преобладать погода без осадков, только днем 20 сентября в восточных областях небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 8-15°; днем 20 сентября 19-24°, на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области до 27°, 21-22 сентября в Украине 22-29°".

Детали: В столице в ближайшие дни без осадков, ночью 11-13°, днем в субботу 20-22°, в воскресенье до +26°, а в понедельник до +28°, ветер северо-западный, 5-12 м/с.