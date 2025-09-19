Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На выходных будет тепло и преимущественно без дождей

Ирина БалачукПятница, 19 сентября 2025, 12:47
На выходных будет тепло и преимущественно без дождей
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается приятная осенняя погода – преимущественно без осадков и до 29° тепла. 

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "20-22 сентября будет преобладать погода без осадков, только днем 20 сентября в восточных областях небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.

Реклама:

Температура ночью 8-15°; днем 20 сентября 19-24°, на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области до 27°, 21-22 сентября в Украине 22-29°".

Детали: В столице в ближайшие дни без осадков, ночью 11-13°, днем в субботу 20-22°, в воскресенье до +26°, а в понедельник до +28°, ветер северо-западный, 5-12 м/с.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
погода
Снег в сентябре? В Укргидрометцентре объяснили, каким прогнозам погоды следует доверять
В Украину возвращается сентябрьское тепло: в субботу до +25°
Сильные дожди и ветер накроют юг и центр Украины 18 сентября
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: