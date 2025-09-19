Усі розділи
Танці під російську пісню на Алеї Героїв у Чернігові: поліція розпочала перевірку

Анастасія ПроцП'ятниця, 19 вересня 2025, 14:03
Танці під російську пісню на Алеї Героїв у Чернігові: поліція розпочала перевірку
скрин з відео

У Чернігові поліція розпочала перевірку після появи в соцмережах відео, на якому дівчата танцюють під російську пісню на фоні стендів із портретами загиблих захисників України на Алеї Героїв.

Джерело: поліція Чернігівської області

Дослівно: "Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому дівчата танцюють під російську пісню та знімають себе на фоні стендів із портретами загиблих захисників України на Алеї Героїв у Чернігові".

Деталі: Повідомляється, що за цим фактом співробітники Чернігівського районного управління поліції розпочали перевірку. 

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, зафіксованих на відео.

У соцмережах напередодні з’явилося відео, на якому двоє дівчат, ймовірно неповнолітніх, танцюють перед стендами із портретами загиблих захисників України в Чернігові. На ролику чути російський шансон.

Чернігівполіція
