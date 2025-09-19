Танцы под русскую песню на Аллее Героев в Чернигове: полиция начала проверку

В Чернигове полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором девушки танцуют под русскую песню на фоне стендов с портретами погибших защитников Украины на Алее Героев.

Источник: полиция Черниговской области

Дословно: "Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором девушки танцуют под русскую песню и снимают себя на фоне стендов с портретами погибших защитников Украины на Аллее Героев в Чернигове".

Реклама:

Детали: Сообщается, что по данному факту сотрудники Черниговского районного управления полиции начали проверку.

Сейчас правоохранители устанавливают личности зафиксированных на видео.

В соцсетях накануне появилось видео, на котором две девушки, предположительно несовершеннолетние, танцуют перед стендами с портретами погибших защитников Украины в Чернигове. На записи слышен русский шансон.