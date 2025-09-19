Усі розділи
На Волині сталася сутичка за участю працівників ТЦК на території "критичного" підприємства

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 вересня 2025, 15:48
На Волині сталася сутичка за участю працівників ТЦК на території критичного підприємства
У Ковелі Волинської області сталася сутичка між військовослужбовцями ТЦК та СП і працівниками підприємства критичної інфраструктури "Газорозподільні мережі", на територію якого забіг чоловік, у якого військові хотіли перевірити документи.

Джерело: Волинський обласний ТЦК та СП, "Волинські новини"

Деталі. Як описують події в ТЦК, у п’ятницю на вулиці Степана Бандери в місті Ковель військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області проводили мобілізаційні заходи.

На законну вимогу групи оповіщення пред’явити військово-облікові документи, громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури (за даними місцевих журналістів, йдеться про "Газорозподільні мережі"). Військовослужбовці побігли за ним.

На території підприємства до військових підійшли троє працівників, які почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям. Згодом на місце підійшла група ще близько 15 осіб з числа працівників цього підприємства, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль.

З метою самозахисту та припинення протиправних дій, військовослужбовці застосували сльозогінний газ.

На місці події працює поліція. Встановлюються всі обставини та правова кваліфікація дій учасників інциденту, резюмували в ТЦК.

ТЦКВолинська областьмобілізація
