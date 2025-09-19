На Волыни произошло столкновение с участием работников ТЦК на территории "критического" предприятия

В Ковеле Волынской области произошла стычка между военнослужащими ТЦК и СП и работниками предприятия критической инфраструктуры "Газораспределительные сети", на территорию которого забежал мужчина, у которого военные хотели проверить документы.

Источник: Волынский областной ТЦК и СП, "Волинські новини"

Детали. Как описывают события в ТЦК, в пятницу на улице Степана Бандеры в городе Ковель военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки Волынской области проводили мобилизационные мероприятия.

На законное требование группы оповещения предъявить военно-учетные документы, гражданин призывного возраста отказался предоставить свои данные и пытался убежать на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры (по данным местных журналистов, речь идет о "Газораспределительных сетях"). Военнослужащие побежали за ним.

На территории предприятия к военным подошли трое работников, которые начали оказывать сопротивление, угрожать и пытались нанести телесные повреждения военнослужащим. Впоследствии на место подошла группа еще около 15 человек из числа работников этого предприятия, которые продолжили препятствовать выполнению служебных обязанностей, дергали военнослужащих и повредили служебный автомобиль.

С целью самозащиты и пресечения противоправных действий военнослужащие применили слезоточивый газ.

На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства и правовая квалификация действий участников инцидента, резюмировали в ТЦК.