Фон дер Ляєн після вторгнення МіГів в Естонію закликала схвалити нові санкції проти РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку Естонії після того, як російські винищувачі порушили естонський повітряний простір. Вона закликала лідерів ЄС "швидко схвалити 19-й пакет санкцій", який був представлений раніше у пʼятницю.

Джерело: Фон дер Ляєн у соцмережжі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми будемо рішуче реагувати на кожну провокацію, одночасно інвестуючи в зміцнення східного флангу. З посиленням загроз посилюватиметься і наш тиск".

Передісторія: