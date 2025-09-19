Фон дер Ляєн після вторгнення МіГів в Естонію закликала схвалити нові санкції проти РФ
П'ятниця, 19 вересня 2025, 19:23
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку Естонії після того, як російські винищувачі порушили естонський повітряний простір. Вона закликала лідерів ЄС "швидко схвалити 19-й пакет санкцій", який був представлений раніше у пʼятницю.
Джерело: Фон дер Ляєн у соцмережжі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми будемо рішуче реагувати на кожну провокацію, одночасно інвестуючи в зміцнення східного флангу. З посиленням загроз посилюватиметься і наш тиск".
Передісторія:
- У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин.
- Після цього естонське Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.
- Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є "надзвичайно небезпечною провокацією".
- У НАТО сказали, що відреагували на провокацію Росії та перехопили її винищувачі.