Фон дер Ляйен после вторжения МиГов в Эстонию призвала одобрить новые санкции против РФ

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 19 сентября 2025, 19:23
Фон дер Ляйен после вторжения МиГов в Эстонию призвала одобрить новые санкции против РФ
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Эстонии после того, как российские истребители нарушили эстонское воздушное пространство. Она призвала лидеров ЕС "быстро одобрить 19-й пакет санкций", который был представлен ранее в пятницу.

Источник: Фон дер Ляйен в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы будем решительно реагировать на каждую провокацию, одновременно инвестируя в укрепление восточного фланга. С усилением угроз будет усиливаться и наше давление".

Предыстория:

  • В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.
  • После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.
  • Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является "чрезвычайно опасной провокацией".
  • В НАТО сказали, что отреагировали на провокацию России и перехватили ее истребители.

