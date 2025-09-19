Фон дер Ляйен после вторжения МиГов в Эстонию призвала одобрить новые санкции против РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Эстонии после того, как российские истребители нарушили эстонское воздушное пространство. Она призвала лидеров ЕС "быстро одобрить 19-й пакет санкций", который был представлен ранее в пятницу.

Источник: Фон дер Ляйен в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы будем решительно реагировать на каждую провокацию, одновременно инвестируя в укрепление восточного фланга. С усилением угроз будет усиливаться и наше давление".

Предыстория: