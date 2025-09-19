Усі розділи
"Дайте йому дюйм – він відхопить милю": Келлог пояснив, чому не можна "прогинатися" під Путіна

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 вересня 2025, 19:52
Дайте йому дюйм – він відхопить милю: Келлог пояснив, чому не можна прогинатися під Путіна
Кіт Келлог, фото: getty images

Спецпредставник президента США з питань України, генерал Кіт Келлог погоджується з думкою, що перемога Росії в Україні заохотить Кремль до нападу на когось із членів НАТО та зазначив, що він бачить паралелі між теперішньою ситуацією і тим, що відбувалось перед Другою світовою війною.

Джерело: Келлог в інтерв’ю The Telegraph, передає "Європейська правда"

Деталі: Генерала запитали, чи згоден він з думкою колишнього віцепрезидента Майка Пенса про те, що у разі підкорення Росією України далі РФ може піти війною на когось із членів НАТО.

Пряма мова: "Цілковито погоджуюсь. Путіна і Росію слід розглядати як експансіоністську державу. Він прагне відродити Російську імперію – просто подивіться в історію. Дайте йому дюйм – він відхопить милю.

У Мюнхені в 1938 році Гітлер заявив, що йому треба тільки Судети. Потім він захотів Рейнланд, потім Польщу, а потім ми опинилися у Другій світовій. Історія не повторюється, але у ній можна бачити подібності. Тож саме це зараз відбувається з Україною. Ми маємо зупинити його (Путіна) зараз".

Деталі: Також в інтерв’ю Келлог висловив думку, що очільник Кремля за своєю суттю "був і залишається" агентом КГБ. 

"Він не розуміє Захід. Він вдає, що не говорить англійською – але говорить, ми кілька разів ловили його на цьому. Він маніпулятор. Єдине, що можна цьому протиставити – це міць, могутність і сила", – сказав генерал.

Він також висловив переконання, що на бряцання ядерною зброєю з боку РФ потрібно відповідати, а не мовчати, і нагадав, як Трамп говорив з лідером КНДР Кім Чен Ином. 

"Коли лідер Північної Кореї сказав йому, що вони ядерна держава, відповідь Трампа була – що у нього "теж є червона кнопка, вона більша за вашу і працює краще". 

"Путін – реаліст, і якщо підвищити ставки – він відступить", – сказав Келлог. 

Генерал також повторив, що масове порушення повітряного простору Польщі російськими БпЛА 10 вересня зовсім не схоже на випадковість і що так Росія перевіряє, якою буде реакція Заходу. 

Нагадаємо: Під час останнього візиту до Києва Кіт Келлог висловив думку, що Росія вже не переможе у війні проти України

Путінросійсько-українська війнаНАТОСША
