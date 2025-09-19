Усі розділи
Сибіга відреагував на вторгнення винищувачів РФ в Естонію: Напівзаходів уже недостатньо

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 вересня 2025, 20:12
Сибіга відреагував на вторгнення винищувачів РФ в Естонію: Напівзаходів уже недостатньо
Андрій Сибіга, фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів до "нищівного тиску" на Росію після того, як її військові літаки порушили повітряний простір Естонії у пʼятницю. За його словами, "це чергове ескалація з боку Росії та пряма загроза трансатлантичній безпеці".

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Сибіги: "Україна підтримує Естонію на тлі нахабного залякування з боку Росії. Погоджуюся з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною, що напівзаходів вже недостатньо. Росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском".

Деталі: Глава українського МЗС вважає, що Росія ставатиме лише більш нахабною та агресивною, доки "не отримує справді сильної відповіді".

"Настав час покласти край почуттю безкарності Путіна", – підсумував Сибіга свій допис.

Передісторія:

