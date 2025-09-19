Сибига отреагировал на вторжение истребителей РФ в Эстонию: Полумеры уже недостаточно

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров к "сокрушительному давлению" на Россию после того, как ее военные самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу. По его словам, "это очередная эскалация со стороны России и прямая угроза трансатлантической безопасности".

Источник: Сибига в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Сибиги: "Украина поддерживает Эстонию на фоне наглого запугивания со стороны России. Согласен с моим эстонским коллегой Маргусом Цахкной, что полумер уже недостаточно. Россия должна столкнуться с сокрушительным политическим и экономическим давлением".

Детали: Глава украинского МИД считает, что Россия будет становиться только более наглым и агрессивным, пока "не получит действительно сильного ответа".

"Пришло время положить конец чувству безнаказанности Путина", – подытожил Сибига свой пост.

Предыстория:

