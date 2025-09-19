Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сибига отреагировал на вторжение истребителей РФ в Эстонию: Полумеры уже недостаточно

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 19 сентября 2025, 20:12
Сибига отреагировал на вторжение истребителей РФ в Эстонию: Полумеры уже недостаточно
Андрей Сибига, фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров к "сокрушительному давлению" на Россию после того, как ее военные самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу. По его словам, "это очередная эскалация со стороны России и прямая угроза трансатлантической безопасности".

Источник: Сибига в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Сибиги: "Украина поддерживает Эстонию на фоне наглого запугивания со стороны России. Согласен с моим эстонским коллегой Маргусом Цахкной, что полумер уже недостаточно. Россия должна столкнуться с сокрушительным политическим и экономическим давлением".

Реклама:

Детали: Глава украинского МИД считает, что Россия будет становиться только более наглым и агрессивным, пока "не получит действительно сильного ответа".

"Пришло время положить конец чувству безнаказанности Путина", – подытожил Сибига свой пост.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.
  • После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного России и выразил ему протест.
  • Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас назвала инцидент "чрезвычайно опасной провокацией" и подчеркнула, что таким образом Россия испытывает решимость Запада.

Сибига АндрейЭстонияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Украина хочет выступить на заседании Совбеза ООН, созванном Эстонией из-за действий РФ
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
"Талибан" ответил Трампу по поводу авиабазы: Соглашение даже на сантиметр земли невозможно
Дождь вмешался. Магучих выиграла бронзу на чемпионате мира в прыжках в высоту, Левченко стала пятой
Все новости...
Сибига Андрей
Сибига после атаки на Польшу призвал НАТО сбивать ракеты и дроны еще над Украиной
Сийярто анонсировал встречу с Сибигой в Будапеште
Сибига обсудил с главой МИД Канады реакцию на жестокие удары России
Последние новости
20:28
Макрон ответил на требование Трампа ввести тарифы против Китая
20:05
Депутат Бундестага от "АдГ" привела избирателей в посольство России
19:35
Подобно тому, как учатся дети: ученые выяснили, как собаки запоминают и различают игрушки
19:33
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
19:26
Эвенепул разбил Погачара и стал трехкратным чемпионом мира по велоспорту в разделке
19:19
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
18:46
Продажи некачественных шлемов и жилетов для ВСУ: прокуратура выиграла дело
18:45
В Египте задержали грабителей, похитивших из музея и переплавивших на металл 3000-летний браслет фараона
18:40
РФ обстреляла Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами: двое людей ранены
18:28
Израиль раскритиковал признание Палестины Великобританией и другими странами
Все новости...
Реклама:
Реклама: