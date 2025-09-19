Генштаб: На фронті відбулось понад 120 зіткнень від початку доби

Від початку доби 19 вересня на фронті відбулося 124 бойових зіткнення, з них 47 на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Сьогодні російські війська завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 98 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2032 дрони-камікадзе та здійснили 3475 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

614РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє.

Три ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Виїмки та Дронівки.

На Краматорському напрямку противник два рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку 16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку агресор 28 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Залізничному.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.