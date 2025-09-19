Генштаб: На фронте произошло более 120 столкновений с начала суток

С начала суток 19 сентября на фронте произошло 124 боевых столкновения, из них 47 на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Сегодня российские войска нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 98 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2032 дрона-камикадзе и осуществили 3475 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили семь штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголовка и в направлении Одрадного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Степной Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголове, Колодязи, Торское, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее.

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Выемки и Дроновки.

На Краматорском направлении противник дважды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Ступочек.

На Торецком направлении 16 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополья, Степановки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 47 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Проминь, Лесовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Червоный Лиман, Новопавловка.

На Новопавловском направлении агрессор 28 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Филия, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новойвановка, Поддубное, Зеленый Гай, Толстой, Сычневое, Новониколаевка и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Железнодорожному.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.