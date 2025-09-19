Усі розділи
Подружжя загинуло через російську атаку на Гуляйполе в Запорізькій області

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 вересня 2025, 23:47
Подружжя загинуло через російську атаку на Гуляйполе в Запорізькій області
Фото ілюстративне - getty images

Російська армія 19 вересня атакувала цивільну автівку в Запорізькій області, двоє людей загинули.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе.

Російський дрон влучив в цивільний автомобіль. Загинуло подружжя".

Що передувало: 

Раніше Федоров написав, що на Запоріжжі будують десятки кілометрів антидронових тунелів.

Запорізька областьросійсько-українська війна
