Подружжя загинуло через російську атаку на Гуляйполе в Запорізькій області
П'ятниця, 19 вересня 2025, 23:47
Російська армія 19 вересня атакувала цивільну автівку в Запорізькій області, двоє людей загинули.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе.
Реклама:
Російський дрон влучив в цивільний автомобіль. Загинуло подружжя".
Що передувало:
Раніше Федоров написав, що на Запоріжжі будують десятки кілометрів антидронових тунелів.