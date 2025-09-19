Married couple killed in Russian attack on Huliaipole in Zaporizhzhia Oblast
Friday, 19 September 2025, 23:47
Russian forces attacked a civilian car in Zaporizhzhia Oblast on 19 September, killing two people.
Source: Ivan Fedorov, Head of Zaporizhzhia Oblast Military Administration, on Telegram
Quote: "Two people were killed in an enemy attack on Huliaipole.
A Russian drone hit a civilian car. A married couple was killed."
Background: Earlier, Fedorov wrote that dozens of kilometres of anti-drone tunnels are being built in Zaporizhzhia Oblast.
