Супруги погибли в результате российской атаки на Гуляйполе в Запорожской области
Пятница, 19 сентября 2025, 23:47
19 сентября российская армия атаковала гражданский автомобиль в Запорожской области, два человека погибли.
Источник: глава ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Два человека погибли в результате вражеской атаки на Гуляйполе.
Российский дрон попал в гражданский автомобиль. Погибла супружеская пара".
Что предшествовало:
Ранее Федоров написал, что в Запорожье строят десятки километров антидроновых туннелей.