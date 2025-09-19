Все разделы
Супруги погибли в результате российской атаки на Гуляйполе в Запорожской области

Татьяна ОлейникПятница, 19 сентября 2025, 23:47
Фото иллюстративное - getty images

19 сентября российская армия атаковала гражданский автомобиль в Запорожской области, два человека погибли.

Источник: глава ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Два человека погибли в результате вражеской атаки на Гуляйполе.

Российский дрон попал в гражданский автомобиль. Погибла супружеская пара".

Что предшествовало:

Ранее Федоров написал, что в Запорожье строят десятки километров антидроновых туннелей.

Запорожская областьроссийско-украинская война
