Настав час для припинення вогню в Україні – генсек ООН на саміті ШОС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на саміті Шанхайської організації співробітництва закликав припинити російську війну проти України.

Джерело: Укрінформ з посиланням на виступ генсека перед лідерами держав ШОС

Пряма мова Гуттереша: "В Україні давно настав час для припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру – відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН".

Деталі: Він також закликав до припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників і безперешкодного доступу палестинського населення до гуманітарної допомоги.

"Від Судану до М’янми, Сахеля, Афганістану та інших регіонів... ми повинні захищати цивільне населення, сприяти діалогу та забезпечувати мир", – сказав генсек, додавши, що ШОС має "унікальні можливості для сприяння формуванню більш мирного, інклюзивного та сталого майбутнього".

Саміт глав країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва проходив у китайському місті Тяньцзінь 31 серпня – 1 вересня. У заході взяли участь генсекретар ООН Антоніу Гутерреш, лідери КНР, Індії, Туреччини, Вірменії, Пакистану, Росії та інших країн.

