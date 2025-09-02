У Києві через загрозу БпЛА оголошували тривогу

Вранці 2 вересня у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних БплА, вона тривала майже 4 години.

Джерело: КМВА, мер Києва віталій Кличко у Telegram

Деталі: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

У КМВА закликали мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.\

Оновлено. О 13.00 прозвучав відбій повітряної тривоги.

