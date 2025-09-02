У Києві через загрозу БпЛА оголошували тривогу
Вівторок, 2 вересня 2025, 09:35
Вранці 2 вересня у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних БплА, вона тривала майже 4 години.
Джерело: КМВА, мер Києва віталій Кличко у Telegram
Деталі: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
У КМВА закликали мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.\
Оновлено. О 13.00 прозвучав відбій повітряної тривоги.
Що було раніше:
- У ніч на 2 вересня російські війська завдали удару дронами по Білоцерківській громаді на Київщині. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені, виникла пожежа.
- Також російські війська завдали удару по Сумах. Внаслідок атаки пошкоджено цивільна інфраструктура, спалахнула масштабна пожежа. Є поранені, серед них – дитина.
- Від вечора 1 вересня російські окупанти атакували Україну 150-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 120 дронів вдалося знешкодити, решта 30 влучили.