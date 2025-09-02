Усі розділи
Китай оголосив про "пробний" безвізовий режим для росіян

Станіслав ПогоріловВівторок, 2 вересня 2025, 11:19
Китай оголосив про пробний безвізовий режим для росіян
Офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь повідомив, що Китай введе на рік пробний 30-денний безвізовий режим для росіян.

Джерело: російський "Интерфакс", пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС", агентство "Синьхуа"

Пряма мова: "З 15 вересня 2025 року по 14 вересня 2026-го для власників звичайних російських паспортів буде діяти пробний безвізовий режим".

Деталі: Як уточнив офіційний представник, росіяни можуть відвідати Китай за безвізовим режимом з метою бізнесу, туризму, відвідування родичів або друзів або обміну візитами терміном до 30 днів.

Агентство "Синьхуа" коротко повідомляє, що також 2 вересня голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з Путіним. За даним "ТАСС", сторони обмінялися думками з міжнародних та регіональних питань, що становлять взаємний інтерес.

Що було раніше: Правитель РФ Володимир Путін 31 серпня прибув до Китаю з чотириденним візитом.

