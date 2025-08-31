Путін прилетів з тривалим візитом до Китаю

Глава Кремля Володимир Путін 31 серпня прибув до Китаю з чотириденним візитом.

Деталі: Повідомляється, що він відвідає військовий парад, присвячений 80-річчю Перемоги у Другій світовій війні, а також візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.

Путін виступить на ньому і візьме участь у засіданні в форматі "ШОС плюс" (лідери країн-учасниць плюс керівники країн-спостерігачів і партнери по діалогу).

Крім того, він проведе зустрічі з президентами Туреччини та Ірану Реджепом Таїпом Ердоганом і Масудом Пезешкіаном, прем'єром Індії Нарендрою Моді. Раніше стало відомо, що Ердоган також відправився до Китаю для участі в саміті.

Візит Путіна до Китаю триватиме чотири дні, що є рідкістю для нього.