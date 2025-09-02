Судитимуть екскерівника Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно отримав інвалідність
Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури, який, за даними слідства, у шахрайський спосіб незаконно оформив собі пенсію по інвалідності.
Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора
Деталі: За даними "Української правди", йдеться про Сергія Наконечного.
Слідство встановило, що у 2020 році посадовець за сприяння службових осіб медико-соціальної експертної комісії незаконно отримав довічно ІІ групу інвалідності. При цьому він достеменно знав про відсутність у нього функціональних порушень, які відповідають критеріям встановлення відповідної групи.
Надалі він звернувся до територіального підрозділу Пенсійного фонду України та оформив пенсію. Загальна сума отриманих ним виплат становить понад 1 млн грн.
Колишнього прокурора обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
Як зазначають в ОГП, за ініціативою Генеральної інспекції прокурора було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Рішенням КДКП його звільнено з посади прокурора.
Дії лікаря МСЕК, який сприяв у незаконному встановленні групи інвалідності, кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (складання та видача завідомо неправдивого офіційного документа, вчинені групою осіб).
Обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього керівника прокуратури у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України) та члена МСЕК у службовому підробленні (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України) скеровано для розгляду до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду.
Передісторія:
- У жовтні 2024 року журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.
- Головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов опублікував імена 49 прокурорів Хмельниччини які скористалися схемою оформлення фіктивної інвалідності та "роками отримували гроші з державного бюджету".
- У грудні 2024 року Центр протидії корупції писав, що Офіс генерального прокурора у ході службового розслідування не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури, тож жодного з прокурорів не звільнили.
- Водночас у жовтні 2024 року було відкрито кримінальне провадження, у якому досліджуються законність набуття інвалідностей працівниками державних і правоохоронних органах.
- У березні 2025 року стало відомо, що ДБР повідомило про підозру лише 2 з 74 прокурорів з фіктивними інвалідностями – керівнику Хмельницької окружної прокуратури та заступнику керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області.