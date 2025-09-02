Судитимуть екскерівника Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно отримав інвалідність

Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури, який, за даними слідства, у шахрайський спосіб незаконно оформив собі пенсію по інвалідності.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними "Української правди", йдеться про Сергія Наконечного.

Слідство встановило, що у 2020 році посадовець за сприяння службових осіб медико-соціальної експертної комісії незаконно отримав довічно ІІ групу інвалідності. При цьому він достеменно знав про відсутність у нього функціональних порушень, які відповідають критеріям встановлення відповідної групи.

Надалі він звернувся до територіального підрозділу Пенсійного фонду України та оформив пенсію. Загальна сума отриманих ним виплат становить понад 1 млн грн.

Колишнього прокурора обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Як зазначають в ОГП, за ініціативою Генеральної інспекції прокурора було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Рішенням КДКП його звільнено з посади прокурора.

Дії лікаря МСЕК, який сприяв у незаконному встановленні групи інвалідності, кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (складання та видача завідомо неправдивого офіційного документа, вчинені групою осіб).

Обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього керівника прокуратури у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України) та члена МСЕК у службовому підробленні (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України) скеровано для розгляду до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду.

Передісторія: