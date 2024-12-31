ОГП не знайшов підтвердження, що хмельницькі прокурори отримали інвалідність неправомірно – ЦПК

Офіс генерального прокурора повідомив, що у ході службового розслідування не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури, тож жодного з прокурорів не звільнили.

Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит, Центр протидії корупції

ЦПК відправив запит до ОГП, щоб дізнатися результати службового розслідування – чи отримали хмельницькі прокурори інвалідності, користуючись своїми службовими повноваженнями або статусом. ОГП повідомив, що не зміг навіть підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури.

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Дослівно відповідь ОГП: "За наслідками службового розслідування 09.12.2024 складено висновок, який 13.12.2024 затверджено виконувачем обовʼязків Генерального прокурора.

У резолютивній частині висновку зазначено, що з огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та повʼязаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні".

Деталі: На питання, чи притягнули до відповідальності хмельницьких прокурорів за результатами розслідування, в ОГП не відповіли.

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Раніше ОГП повідомив, що під час службового розслідування про зловживання з отримання інвалідності було звільнено 5 прокурорів, ще 7 – звільнено з адміністративних посад. Однак не вказав, що йдеться саме про звільнення хмельницьких прокурорів.

ОГП повідомив, що передав висновки цього службового розслідування до Державного бюро розслідувань, яке веде кримінальне провадження у цій справі. В ЦПК вважають, що таким чином, ОГП засекретив інформацію про кількість звільнених прокурорів та притягнення їх до відповідальності: "Так, хмельницькі прокурори з фейковими інвалідностями залишилися на своїх посадах та при своїх повноваженнях. Вони зможуть працювати як мінімум до завершення розслідування, як максимум – до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками".

Що передувало: