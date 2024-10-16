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49 прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність у голови МСЕК Крупи і покривали її – Бутусов

"Українська правда"Середа, 16 жовтня 2024, 18:21
49 прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність у голови МСЕК Крупи і покривали її – Бутусов
Чоловік керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи під час обшуків у неї вдома. Фото: ДБР

Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.

Джерело: журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, Офіс Генерального прокурора

Деталі: Бутусов опублікував імена 49 прокурорів Хмельниччини які скористалися схемою оформлення фіктивної інвалідності та "роками отримували гроші з державного бюджету".

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Бутусов вказує, що прокурори отримали щонайменше 54,1 мільйони гривень пенсії – деякі оформлювали інвалідність з 2016 року, деякі останнім часом. "З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури", – написав він.

Пряма мова: "Правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну систему, яку створила "Слуга народу" Крупа, тому що були співучасниками корупційних схем.

При обшуку співробітниками Державного бюро розслідувань на робочому місці Тетяни Крупи у обласній МСЕК було знайдено 104 тисячі доларів, які у період 2-4 жовтня Крупа отримала з 30 громадян, тобто приблизно по 3-4 тисячі доларів з однієї особи за отримання свідоцтва про інвалідність. Корупційна схема працювала щоденно та масово, у порядку живої черги".

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Деталі: Журналіст вказує на те, що більшість з тих хто приносив хабарі були жінки. 

Пряма мова: "Суть схеми в тому, що при наявності жінки-інваліда її чоловік оформлює собі догляд за інвалідом і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. І статистика ухилянтів приховується, бо нікому не кинеться в очі, що інвалідність оформлюють жінки".

Деталі: Вивчаючи декларації хмельницьких правоохоронців журналіст побачив, що майже всі прокурори мали інвалідність.

Пряма мова: "Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи". 

Деталі: Подружжя обласного прокурора Олексія Олійника отримало 2,5 мільйони гривень з Пенсійного фонду. Першим пенсію в 2017-му у віці 37 років оформив Олексій Олійник, тоді він, простий прокурор, отримав вперше 34 397 гривень.

А в 2023-му Олійник, прокурор області, отримав вже 251 260 гривень.

Аналогічну з чоловіком підвищену пенсію оформила і його дружина – прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024-го року Олійник Ірина.

Пряма мова: "Навіщо прокурорам інвалідність? Тут не в грошах справа – подивіться декларації цих 49, кожен прокурор області це дуже заможна людина, вони усі мають десятки гектарів землі, квартири, будинки, машини, за рівнем статків прокурори знаходяться в Україні на рівні еліти. Але згідно з законодавством про працю інваліди мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду, їх значно складніше звільнити. 

Наявність дружини інваліда – додаткова підстава щоб не допустити переведення прокурора зі "своєї" області, де у нього усі знайомі, майно, потоки налагоджені, в якусь іншу, область, не таку зручну. 

Тобто свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб".

Деталі: В Офісі генерального прокурора повідомили, що він підписав наказ про проведення службового розслідування щодо названих фактів. 

Дослівно ОГП: "Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури".

Передісторія:

  • В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.
  • Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.
  • Олександр Крупа, син Тетяни Крупи, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

корупціяпрокуратураХмельниччина
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