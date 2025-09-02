Усі розділи
Росіяни тероризують Україну дронами і вдень: ППО вже знешкодила 48 БпЛА

Валентина РоманенкоВівторок, 2 вересня 2025, 16:53
Росіяни тероризують Україну дронами і вдень: ППО вже знешкодила 48 БпЛА
уламки збитого дрона. ілюстративне фото ДСНС

Після нічної повітряної атаки на Україну держава-агресор продовжила атакувати дронами, станом на 16.00 ППО знешкодила 48 із 53 російських безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Дослівно: "Після атаки у ніч на 2 вересня, російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість – у напрямку столиці України".

Деталі: Зазначається, що станом на 16.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА.

При цьому повітряники попереджають, що ворожа атака триває, станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.

Що передувало: Як звітували Повітряні сили, від вечора 1 вересня російські окупанти атакували Україну 150-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 8 ранку вівторка 120 дронів вдалося знешкодити, решта 30 влучили.

