Bihus.Info: Нардеп від "ОПЗЖ" Мамоян переїхав в незадекларований маєток в Конча-Заспі

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що народний депутат Суто Мамоян, що був обраний від забороненої нині "ОПЗЖ" переїхав у новий маєток в Конча-Заспі за кілька мільйонів доларів, якого немає в декларації.

Джерело: матеріал Bihus.Info

Деталі: За даними журналістів, батько Мамояна оформив на себе ділянку в закритому кооперативі і Конча-Заспі минулого літа. Її площа понад 60 соток, а орієнтовна вартість понад 2 мільйони доларів. Там звели багатометровий паркан, за яким журналісти помітили величезний маєток.

З території виїжджають кортежі, якими користується Мамоян, що, за даними Bihus.Info, може означати, що Мамоян вже мешкає у новому будинку.

фото - Bihus.Info

Дослівно Bihus.Info: "Вартість маєтку визначити вкрай складно, на сайтах з продажу нерухомості ідентичних об’єктів немає. Схожий за стилістикою будинок, але на вдвічі меншій земельній ділянці, тут нині пропонують за майже 6 мільйонів доларів. Такі суми у електронній декларації нардепа відсутні".

Деталі: Журналісти з’ясували, що батько Мамояна давно займається бізнесом, що переважно пов’язаний з м’ясною продукцією. Втім, з п’яти компаній, власником або співвласником яких є Мамоян-старший, свіжі фінансові звіти подають лише три. Вони за останній рік отримали всього близько 300 тисяч гривень чистого прибутку.

Що передувало:

За даними розслідування "Української правди", помічник Мамояна – Володимир Миколайович Крохмаль – був за кермом автомобіля, який вивозив нардепа-втікача Артема Дмитрука з Києва в Одеську область.

У 2023 році стало відомо, що сім’я Мамояна за 2022-й рік придбала 13 автівок на суму понад $1,3 млн, сам депутат проживає у розкішному маєтку, оформленому на батьків.